YouTube viral: chica se va de excursión al mar y ‘travieso’ delfín la somete a vergonzoso momento [VIDEO]

Miles en YouTube quedaron en shock. Un gran susto se llevó una chica que fue de excursión al mar para apreciar la naturaleza marítima e interactuar con unos ‘traviesos delfines’; sin embargo, su tranquilidad se vio empañada por el sorpresivo comportamiento que realizó el animal en presencia de miles de turistas.

Como se aprecia en la grabación de YouTube, un grupo de turistas se acercan al arrecife donde se encuentran los delfines y empiezan a admirar su belleza. Sin embargo, para mala suerte de una mujer, el ‘travieso’ animal da un brinco y le arrebata de un solo jalón su tablet que llevaba entre sus manos.

Como se sabe, los delfines gozan de un espíritu innato de diversión que no lo tienen ningún animal de la naturaleza. Los llamados “Kids from the ocean” han sido estudiados por la Universidad de New York en el que llevaron a cabo un experimento con espejos. ¿De que se trató? Colocaron los grandes objetos en su recinto para ver sus reacciones en el fondo del agua e inmediatamente se divirtieron viendo su reflejo.

Asimismo, la grabación de YouTube que se desarrolló en México sacó a relucir el divertido comportamiento que vivió un delfín a la hora de robar la tablet de la mujer. Inmediatamente, los turistas presentes empezaron a gritar de emoción y los gritos hicieron eco en el recinto.

Al verse vulnerada la mujer con la sustracción de su tablet, rápidamente ingresa sus manos al recinto y se lo quita del hocico al animal. Los turistas que se encontraron por los alrededores no tuvieron remedio en burlarse del épico momento que arrancó más de una carcajada entre los presentes.

“Demuestra el nivel de inteligencia que tiene. Hermoso delfín”, “La imprudencia de la mujer se hizo evidente al meter la mano sin pensar que se la puede comer entera”, fueron los comentarios que se pudo leer en las redes sociales.

Aquí podrás ver nuestra notagalería, recuerda que para ver las diferentes fotos que son las capturas del video viral de YouTube, lo único que tienes que hacer es deslizar las imágenes hacia la izquierda.

Mira aquí el video viral que se compartió en YouTube: