Facebook: osado hombre se enfrenta a un fornido toro y el resultado es desconcertante [VIDEO]

Las sorprendentes imágenes de un video publicado en Facebook logró captar la atención de los internautas debido a que exhibe el momento donde un hombre quiebra con todo lo establecido como “normal” y realiza una pirueta para azuzar a un fornido toro, sin imaginar el desconcertante final que tendría.



Para muchos de los usuarios que visualizaron el cortometraje de Facebook manifestaron el “poco sentido común” que posee el protagonista de la inédita escena al pretender subir al lomo de un toro de una manera muy poco convencional.

Según se aprecia en el registro audiovisual aparece como protagonista un hombre que se ubica a pocos metros de un enorme toro. Hasta ahí muchos podrían decir que no hay nada extraordinario en comparación de otros videos que se divulgan en Facebook; no obstante, el siguiente acto del hombre desorienta la lógica de los usuarios.



El sujeto de un momento a otro se dispone a colocarse de cabeza. Con las extremidades superiores estiradas sobre el suelo empieza a dirigirse hacia el toro sin medir las consecuencias sobre sus actos.



Ante la mirada absorta de los testigos el animal para sorpresa de todos arremete con la cabeza al hombre que inmediatamente se sostiene y logro montar a la fiera. Al comienza el toro intenta quitarse a la persona de encima, pero luego de varios movimientos bruscos, el osado sujeto se mantiene incólume sobre la criatura.



Las imágenes del video de Facebook fue publicado por la página Memes Random y en pocas horas alcanzó cerca de once mil reacciones, además cuenta con más de dos mil comentarios y con una cantidad de compartidos que asciende los cuarenta mil compartidos.