YouTube viral: hombre con discapacidad cumple su sueño de ganar una pelea de lucha libre y conmueve a todos [VIDEO]

Video viral de YouTube desencadenó ternura luego de conmover a ciento de cibernautas con las imágenes que demuestran el cumplimiento de un sueño de un hombre que presenta discapacidad en las piernas.



Según especialistas definen a la discapacidad como la “condición que impide o limita a la persona en su vida diaria. Es un concepto muy amplio, y actualmente hay cierta tendencia a utilizar el término “diversidad funcional” en lugar de discapacidad”.

Presentar una de estas características; sin embargo, no es motivo para dejar o permitir que nuestros sueño y metas se extingan en el olvido y sin motivos de realización. Un claro ejemplo de ello se aprecia en el video que se publicó en YouTube.



Conforme se aprecia en la plataforma virtual aparece un hombre que no cuenta con ambas piernas en medio de una lucha libre. Con la alegría de todos los presentes por lo que estaban presenciando el joven no se detuvo hasta concretar su victoria.



La publicación de YouTube muestra cuando el hombre se ayuda de sus brazos para desplazarse e incluso asciende por las cuerdas del cuadrilátero para ayudarse a impulsar y propinar severos golpes a su oponente.



“Es un claro ejemplo de superación”, “mi héroe”, “los sueños son para cumplirlos y estas imágenes lo comprueban”, fueron algunos de los comentarios por parte de los cibernautas en YouTube. A continuación apreciará el video que también fue publicado en Twitter.