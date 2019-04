Facebook: perro 'abandonado' recibe radical cambio de look y resultado enamora [VIDEO]

Miles de usuarios en Facebook han quedado impactados con el radical cambio de look que una estilista de mascotas le hizo a un perro que no fue cuidado correctamente por sus dueños. La transformación del can de raza caniche quedó grabado y ahora el video es viral en las redes sociales.

La veterinaria que atendió al perro se ubica en Corea del Sur y ha recibido cientos de felicitaciones por el trabajo que realizó tras hacerse viral el registro de la mascota en Facebook. Cada segundo que pasó el animalito en el lugar fue como un regalo.

En las imágenes difundidas en Facebook se puede ver al perro una apariencia abandonada y temeroso por la presencia de extraños. Su pelaje prácticamente esconde toda la belleza de su fisonomía, es más, hasta las patas estaban escondidas bajo capas de pelos.

El video viral que tiene 7 millones de reproducciones en la red social revela la increíble transformación del caniche. La estilista lo primero que hizo al ver al perro fue cortar la apretada liga que sujetada su pelaje de la cabeza.

Posteriormente le desenredó las capas de pelo y lo bañó. El can se sintió protegido y mimado en ese momento por lo que no puso resistencia al cambio de look. Con sumo cuidado, la estilista surcoreana procedió a cortarle el exceso de pelaje.

Cada segundo del video viral muestra la belleza de la raza caniche tras el buen cuidado. Usuarios de Facebook se impresionaron con el corte que recibió el canino, según se lee en los más de 6 mil comentarios que recibió la publicación.

Tras hacerse popular en registro en dicha red social, se conoció que el origen del clip fue replicado de la cuenta 'Shu And Tree' de YouTube, el cual muestra en video los radicales cambios de apariencia que tienes los perros tras una buena sesión de belleza en el veterinario.

Aquí el video viral completo que cautiva en Facebook