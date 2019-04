Google Translate: ¿revela la vital importancia de Bran Stark en la última temporada de Game of Thrones? [VIDEO]

Google Translate sorprendió a sus seguidores una vez más al brindar un resultado inesperado que llamó la atención a los millones de seguidores de la popular serie Game of Thrones y sobre todo con Bran Stark que fue “troleado” por la plataforma.



Este domingo 28 de abril se estrena el tercer capítulo de la octava temporada de Game of Thrones y como no puede ser de otra manera ha desencadenado todo un evento tanto en plataforma virtuales como Facebook, Twitter e Instagram como en festivales que rinden un homenaje a la serie inspirada en los libros de George R.R. Martin.

El furor que representa la serie producida por HBO es tanto en el mundo entero que un usuario determinó utilizar la plataforma de Google Translate para ver qué obtendría como resultado al escribir el nombre de Bran Stark, personaje de Game of Thrones que es representado como el segundo hijo de Eddard Stark, Señor de Invernalia.



Para obtener el curioso resultado, el usuario utilizó los idiomas de urdu y español. Primero escribió en el urdo “Bran Stark” y luego escogió al español para apreciar el resultado que lo dejó sobresaltado.



“Salvado Stark” fue el resultado final que brindó Google Translate para sorpresa del fanático de Game of Thrones. Y aún más porque el más joven de los hermanos Stark ha adquirido un mayor protagonismo con el paso de las temporadas.



“¿Será una premonición de la importancia de Bran Stark en Game of Thrones?”, fue la pregunta del usuario realizó en su publicación de Facebook sobre lo que encontró y generó una gran controversia entre los cibernautas que dudan sobre el rol del personaje en la historia y más ahora que se anunció que la octava será la última temporada de la serie de televisión.