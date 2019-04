Facebook: perro hace reír a todos al sorprender de manera bochornosa a payaso en un cumpleaños [VIDEO]

Video viral de Facebook demuestra que así como se afirma que existe un límite muy fino entre el amor y el odio, de igual manera figura la felicidad y el horror, o peor aún: el dolor. Las imágenes del registro audiovisual terminaron provocando más de una sorpresa y conmoción en los cibernautas de México, España y Perú.



Según especialistas se reconoce al dolor como una experiencia sensorial y emocional (subjetiva o personal), puede ser vivido en todos los seres vivos que cuentan con un sistema nervioso central.

Es probablemente un hecho que todas las personas en algún momento experimentaron algún episodio en su vida donde el dolor haya sido el protagonista de una aciaga y tétrica tarde. Puede ocurrir de manera imprevista o como consecuencia, el personaje del video viral de Facebook es un claro ejemplo que el desconsuelo a veces llega en el momento que viene mostrando la mejor de sus sonrisas.



Conforme se aprecia en la ocurrente publicación de Facebook se aprecia a un payaso en medio de una fiesta infantil. El bufón se encuentra cerca de una fila de niños y niñas que se disponen a saltar y correr para manifestar su alegría por el momento hasta que ocurre lo imprevisto.



Sucede que cuando el payaso envía una señal para que el DJ coloque una pista de música comienza a contornear su cuerpo y hacer movimientos casi como un equilibrista ante la mirada de los padres y madres; sin embargo, lo que nadie contó era que muy cerca yacía plácidamente un perro, así se aprecia en el registro de Facebook.



Cuando aquel hombre gracioso levanta las piernas al son de la canción logra levantar al can que no escatima ni un segundo y le propina un mordisco al payaso a la altura del tobillo. Éste salta con el dolor y grita “ayyy me mordió” provocando la risa generalizada de todos los presentes y por supuesto, de miles de internautas en Facebook.



A continuación el video desde un perfil en Twitter.