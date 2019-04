Google Maps: chica busca la casa de su novio y lo encuentra en vergonzosa situación [FOTOS]

Una chica revisó la casa de su novio con Google Maps, sin imaginar que captaría a su pareja en una situación sumamente vergonzosa, la cual no tardó en volverse tendencia en las redes sociales, especialmente en Facebook.

La autora del hallazgo, quien vive en Francia con su novio, reveló que su pareja la había invitado a cenar con sus padres, un hecho que la emocionó mucho, ya que era la primera vez que los iba a conocer, por lo que se preparó.

Lo primero que hizo fue buscar la dirección que le dio su novio con Google Maps, esto con el objetivo de no perderse, sin imaginar que descubriría a su pareja en una situación bastante comprometedora y vergonzosa.

Como podrás apreciar en las imágenes, captadas por Google Maps en setiembre del 2016, el joven se encontraba tirado afuera de su casa, con dos latas de cerveza al lado, por lo que su enamorada pensó que se había pasado de copas.

La chica le enseño a su novio la imagen captada por Google Maps y el muchacho no podía creer lo que había pasado, el auto del gigante tecnológico lo captó totalmente ebrio, luego de regresar de una fiesta que tuvo con sus amigos.

La autora del hallazgo no paró de reír con la confesión de su novio y no dudó en compartir las imágenes captadas de Google Maps, las cuáles no tardaron en viralizarse en las redes sociales, especialmente en Facebook.

Si quieres ver las imágenes de este curioso hallazgo hecho por Google Maps en Francia, entonces no dudes en revisar nuestra galería, deslizando la imagen principal hacia la izquierda.