Facebook: Fans crearon un grupo de “Auto-ayuda para superar los acontecimientos de ‘Avengers: Endgame’"

La reciente película de Marvel, ‘Avengers: Endgame’, ha emocionado hasta las lágrimas a miles de fanáticos que no se despegaron de sus asientos durante tres horas, motivo por el cual en Facebook han creado diversos grupos para discutir sobre lo visto en la cinta. Uno de ellos ha sido nombrado como “Auto-ayuda para superar los acontecimientos de ‘Avengers: Endgame’", pues muchos usuarios resaltan que la historia los “destruyó”.

Miles de seguidores de las películas de Marvel discuten en Facebook y en otras redes sociales sobre el final que los hermanos Russo les han dado a las más de 20 películas entrelazadas en el mismo universo cinematográfico. La mayoría de internautas se encuentran satisfechos por las emotivas escenas que vieron en ‘Avengers: Endgame’, mientras otros aún no logran superar lo que pasó con sus personajes favoritos, ya que probablemente no los vuelvan a ver en pantalla

Por este motivo, y para evitar hacerle ‘spoiler’ a personas que aún no han visto la película, fanáticos han creado diversos grupos cerrados en Facebook para compartir opiniones y puntos de vista que tienen sobre la cuarta entrega de Los Vengadores, la cual narra lo que sucede después de que Thanos consigue todas las gemas del infinito y desaparece a la mitad de seres vivientes del universo.

Uno de los grupos más populares que se han creado para postear contenido del filme de superhéroes es “Auto-ayuda para superar los acontecimientos de ‘Avengers: Endgame’”. Este nombre describe exactamente el sentir de millones de fanáticos, pues lo visto en la cinta que cierra ‘La Saga del Infinito’, sin duda ha provocado un mar de emociones en ellos, por lo que buscaron una manera de compartirlo con otras personas que sienten lo mismo.

Si ya has visto la película y quieres compartir tu opinión con otros usuarios de Facebook acá te dejamos el enlace del grupo. Sin embargo, si aún no has visto ‘Avengers: Endgame’, te recomendamos que primero la veas y luego te unas, ya que puedes arruinar tu experiencia cinematográfica con los ‘spoilers’.