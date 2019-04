Twitter: famosa marca de ropa comete fatal error y miles descubren su farsa [FOTOS]

La marca de ropa en línea, ASOS, está en el 'ojo de la tormenta', luego que en Twitter una usuaria publicara el terrible error de falta edición que cometió la firma británica, promocionando uno de sus vestidos para jóvenes. Miles de usuarios aprovecharon el error para burlarse cruelmente de su farsa.

Es verdad que las marcas de ropa usan jóvenes modelos y ropa entallada para que sus productos se vean lo 'mejor posible', sin embargo, hay veces que se necesita una ayuda extra para que se vea mejor, pese a que eso pueda considerarse una 'farsa' para muchos.

Y es que una usuaria en Twitter llamada Ronnie descubrió lo que realiza la marca británica de ropa en línea, ASOS, para que sus vestidos se vean entallados y siempre luzcan bien.

Ronnie observó en la tienda virtual de la marca, a una joven usando un vestido morado, en donde aparecían ganchos para que la ropa encaje perfectamente con la joven. "ASOS, creo que te olvidaste de editar esos clips", escribió la usuaria.

Las imágenes del vestido de 35 libras esterlina (45 dólares aproximadamente), se compartieron en la red social más de 25 mil veces, luego que el tuit se hiciera viral..

La marca tuvo que pedir disculpas por el garrafal error. "Lamentamos oír que nuestros clips aparecen en la imagen. Lo haremos saber a nuestro equipo de especialistas", comentó la firma británica.

Hi Ronnie, thank you for raising this with us. We're sorry to hear the clips are showing in the picture. We'll now raise this with our specialist team. If you have any questions please send us a message we'd be happy to help.