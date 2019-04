Facebook viral: joven intenta hipnotizar a un pato y recibe una dura lección [VIDEO]

Burlas, risas y todo tipo de comentarios han generado en Facebook un reciente video que nos muestra a un joven principiante, quien intentó hipnotizar a un pato que había ‘entrenado’ para esta prueba mágica.

El joven jamás se imaginó que el animal decidiría ‘trolearlo’ y cometió un tremendo blooper que ya ha generado burlas en miles de usuarios de Facebook, quienes no dudaron en brindarle todo tipo de hilarantes comentarios.

Miles de usuarios de Facebook han quedado más que ‘alegres’ tras ver a un joven quien intentó hipnotizar a un pato, a quien presuntamente había preparado para difícil prueba de magia.

Si bien algunos ilusionistas y magos logran ‘hipnotizar’ a algunas personas, este joven aprendiz intentó demostrar que había aprendido a dominar dicha disciplina y se dispuso a hipnotizar a un pato que había criado desde pequeño.

Sin embargo, tal como se nos reveló en Facebook, el joven no contó con que el animal tendría otros planes y le hizo pasar la vergüenza de su vida ya que no solo no quedó profundamente dormido sino que además lo mordió en la nariz, algo tan doloroso que hizo que el joven lo soltara sin dudarlo.

El hecho ha generado miles de burlas en Facebook puesto que este joven no solo no pudo demostrar que era un buen ‘mago’, sino que también termino lastimado por el ave.

En la parte baja te dejamos el video que ya cuenta con más de 90 mil reproducciones y todo tipo de comentarios.