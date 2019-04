Facebook: ¿qué hay en la foto? la misteriosa imagen que nadie puede descifrar

Una nueva imagen está dando de qué hablar en redes sociales, esta vez en Facebok, donde se ha difundido una misteriosa fotografía que nadie logra descifrar de qué se trata.

Aunque para muchos los objetos en la imagen de Facebook resultan familiares, las internautas han quedado perturbados y desconcertados, pues es les fue muy difícil definir alguna de las cosas que aparecen en la foto.

El origen de la imagen también es un misterio, aunque en redes sociales ya han intentado encontrar un sentido a la misma. ¿Para qué fue creada? Según usuarios de Facebook, la imagen está diseñada para simular la experiencia de sufrir un infarto cerebral; en concreto, en el lóbulo occipital de la corteza cerebral, encargado de la percepción visual. Sin embargo, no hay referencias que indiquen que esto es cierto.

La extraña imagen que revolucionó las redes. Foto: Twitter

No obstante, en Facebook, muchos compartieron sus propias idea ante la extraña imagen viral, incluso uno fue más allá y realizó una composición de su interpretación.

"Me hace imaginar el infierno, y no puedo ver nada excepto esto", “Estoy literalmente llorando mirando esto”, “Me siento tan angustiada. Esta es una de las imágenes más malditas que he visto”, “Estoy perdiendo la mente”, “Es así cómo se siente un derrame cerebral”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en Facebook.

La imagen que arrasa en Facebook también llegó a Twitter, donde acumula más de 32 mil retweets y casi 80 mil Me Gusta. Ela red social del pájaro azul, una joven también trató de resolver el misterio de la imagen y armó una con imágenes conocidas.

En su foto aparece una joven, aretes, una bufanda, un becerro y hasta productos de cocina, como fideos y la masa de una pizza.

Sin duda todo un misterio, y tú ¿has sido capaz de identificar alguno objeto que compone la imagen de Facebook?