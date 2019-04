Facebook viral: misteriosa arena se traga vivo a turista en playa y vive para contarlo [VIDEO]

Un video en Facebook mostró los momentos de pánico y desesperación que vivió un turista durante su visita a una paradisíaca playa en México. ¿Qué le pasó? Mientras disfrutaba del agua cristalina en la Isla del Carmen, el sujeto jamás imaginó que iba a ser tragado por una misteriosa arena y que viviría para contarlo.

Las vacaciones de un turista que eligió México como destino para liberar el estrés laboral terminó convirtiéndose en una anecdótica experiencia que jamás olvidará. En el video de Facebook se aprecia cómo el hombre disfruta de una bella vista en la playa, pero desafortunadamente pisa en falso y acaba hundido en la arena hasta el torso.

Sin embargo, aunque el peligro es inminente, su acompañante no deja de grabar el incidente y en cambio, le pide que cuente su experiencia. “Qué peligroso, no siento el fondo. Incluso, siento que se erosiona la tierra”, contó el hombre, mientras la mitad de su cuerpo permanecía en la arena movediza.

Por tal motivo, el protagonista de la grabación no dudó ni un instante en compartirlo en Facebook para que las autoridades tomen cartas en el asunto, ya que esta ‘maravilla’ de la naturaleza resulta ser todo un peligro para los niños que pueden terminar asfixiados por la misteriosa arena.

MISTERIO REVELADO

Para los expertos en la materia, este fenómeno llevaría el nombre de licuefacción y se describe como el comportamiento de suelos, que estando a la acción de una fuerza externa, pasan de un estado sólido a un estado líquido, o adquieren la consistencia de un líquido pesado.

Mira aquí el video que se compartió en Facebook:

En Facebook, miles de usuarios mostraron su asombro por lo peligroso que puede resultar la naturaleza. “Es es peligrosísimo. Además... ¿no se les hace que el mar se ha comportado de manera extraña?”, “He visto ese fenómeno en varias playas. Igual he estado muchas veces en San Julian y no me ha tocado verlo, el agua del mar y la laguna se unen, es una playa muy bonita, me encanta”, fueron los comentarios en redes sociales.