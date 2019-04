YouTube viral: Thanos es captado disfrutando en las calles antes de su Endgame; y usa el "chasquido" [VIDEO]

YouTube presentó el video que provocó más de una risa en los usuarios de la plataforma virtual. Todo gracias a la aparición viral de Thanos, el poderoso titán que es antagonista en Avengers: Endgame, en las calles mostrando su fuerza para hacer reír a los fanáticos.



Este jueves a la medianoche se viene alistando el estreno de la película posiblemente más esperada en la historia del séptimo arte. Avengers: Endgame se presenta como el corolario ideal – y por qué no también funesto- a más de una decena de años de trabajos y de lanzamientos.

El furor por el film no solamente se puede distinguir en comunidades virtuales como YouTube, Facebook, Twitter y demás, sino que trasciende lo físico y se ha convertido en todo un evento que se vivirá con furor en todos los rincones del mundo.



A manera de disipar las expectativas y dejarse jugar con ocurrentes videos de YouTube es que el youtuber conocido como “Oye Thomy Lee! Kame canal” determinó preparar una puesta en escena que terminaría generando gran estupor en los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel.



En los primeros minutos del video viral de YouTube se puede distinguir a Thanos caminando sin su habitual armadura y en su lugar lo suplantó con un ostentoso traje. El enemigo de Iron Man, Spiderman, Hulk y demás superhéroes además se a ingresar a un local de negocio donde no duda ni un instante para usar su gema y desaparecer a un hombre.



Como no podía ser de otra manera, el material audiovisual atrajo la atención de cientos de cibernautas que manifestaron su sorpresa por el insólito video. “Sí que la pasó muy bien en Córdova (Argentina) eh”, “¡Qué genios! Vamos Thanos cordobés”, fueron algunos de los comentarios en el canal de YouTube.



A continuación podrá disfrutar de lo que fue la amena producción a vísperas del esperado Avengers: Endgame.