Facebook: niña sufre al no conseguir entradas para Avengers:Endgame y su padre le da emotiva sorpresa [VIDEO]

Avengers: Endgame es sin duda una de las películas más esperadas para su estreno en los últimos años. Millones de personas en todo el mundo acudieron en masa para adquirir una entrada en el estreno de la cinta; sin embargo, existió el caso de un padre que no pudo conseguir el boleto e ideó una sorpresa que se volvió viral en Facebook y demás redes sociales.



El conmovedor caso que se divulgó en Facebook sucedió en el lejano país de China. En aquella nación se viralizó la historia de un padre de familia que impresionó a su hija al acudir al centro de estudios de la menor portando totalmente una armadura al fiel estilo de Iron Man.

Conforme reportó el medio Pear Video, tanto la niña como su progenitor son unos asiduos fanáticos de todo el Universo Cinematográfico de Marvel y para el anhelado estreno no concebían la posibilidad de no ver el film por el que tanto esperaron.



Cuando el padre, que hasta el momento no ha sido identificado, acudió a una boletería cercana a su domicilia y no pudo encontrar dos tickets llegó a pensar en alguna alternativa para no apreciar la desilusión en los ojos de su hija.



Luego de cavilar diversas opciones terminó por decantarse en ser él mismo uno de los superhéroes de The Avengers. Es así que luego de hacer una exhaustiva búsqueda en Facebook y otros paneles de venta terminó por comprar la armadura del héroe ideado por Tony Stark.



Una vez que las instantáneas llegaron a Facebook el resultado no pudo ser otro que la algarabía y celebración por la actitud tomada por el padre, ya que a pesar de no contar con el boleto para el cine, pudo imaginar y conseguir que sea un personaje que visita a su hija.



“El mejor papá del mundo”, es como la mayoría de usuarios en Facebook conocer y llaman a este padre. Y usted, ¿qué sería capaz de hacer por ver a su persona favorita feliz?



A continuación un video de YouTube donde puede apreciar el tráiler de la película.