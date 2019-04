Twitter: familia renueva sus sillones y lanza polémica oferta por internet que indigna a miles [FOTOS]

Una oferta ha indignado a miles de usuarios en Twitter y otras redes sociales, ya que a través de ellas, una familia informó a sus seguidores la promoción que realizaba, luego de haber adquirido sillones nuevos y extremadamente caros, sin embargo, no imaginaron que causaría gran repudio.

Para muchas personas la llegada de una mascota es un hecho hermoso, ya que pueden traer bastante alegría al hogar. Por ello, es difícil decirles adiós, o regalarlos, no muchas personas lo hacen luego de haberlas tenido por varios años, sin embargo, una familia de Norwich, Inglaterra dio una excusa muy polémica para ofertar a su mascota.

"Vendemos una perrita Jack Russel, la hemos tenido por 6 años, desde que era cachorra. Debido a que no es culpa suya, tenemos que dejarla ir", escribió la familia en una publicación.

Pero, la familia da una insólita razón por la que debe vender a su mascota. "Hemos renovado completamente nuestra casa y nuestros sofás están casi listos, son extremadamente caros y de cuero, y no podemos tomar el riesgo de que los dañe", dice el aviso.

Nigel, el hombre que escribe la publicación asevera que la perrita adora pasear y se emociona cuando ve ardillas, ratas o rottweilers. Asimismo, explica que le gustaría que los compradores fueran una pareja mayor o que vivan sin niños.

En la publicación de Twitter, un usuario que compartió las fotos del post, se mostró indignado. "¡Quiénes intentan vender a su perro porque tienen nuevos sofás!". Por otro lado, otra cibernauta llamó "sin corazón" e ironizó con la frase "seguro que amabas a tu mascota".

What sort of bastard tries to get rid of their dog because they have a new sofa! This, amongst many other reasons are why I fucking hate people. pic.twitter.com/cZSOybpAQH