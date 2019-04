Facebook: Deportista pretende demostrar una acrobacia, pero detalle la deja en ridículo [VIDEO]

Las ventajas de practicar deportes van en muchos ámbitos que abarcan desde la fisionomía hasta la salud en las personas. No obstante, cuando encuentra un video en Facebook donde afirma estar practicando alguno, piénselo dos veces ya que podría ser víctima de un engaño, tal como ocurrió en el viral que le presentaremos.



La publicación de Facebook muestra a dos jóvenes que se encuentra presuntamente en un gimnasio. Una de las féminas se encuentra sentada sobre una banca y coloca sus piernas entrecruzadas

Mientras que para la segunda mujer se infiere que es la deportista ya que se encuentra sostenido “de cabeza” sobre unos materiales de gimnasio. El video de Facebook muestra incluso que puede levantar un brazo y luego otro sin perder el equilibrio.



No obstante, las imágenes de Facebook presentar un giro sumamente inesperado cuando las mujeres se presentan más alivianadas y muestran que toda la grabación fue producto de una escena planificada con la intensión de sorprender a los usuarios.



Resulta que tanto la mujer que aparece “sentada” sobre la banca y la mujer “que practicaba deportes” en realidad estaban echadas sobre el suelo y se sirvieron de una ilusión óptica para dar la impresión que estaban haciendo algo loable.



La publicación de Facebook logró acaparar la atención de miles de usuarios quienes no esperaban el giro que tendría el video. Ambas mujeres terminan el registro audiovisual sonriendo a la cámara y llamando a que más internautas se animen a divulgar contenidos donde se aprecie ilusiones ópticas.



“Si hubiera visto mejor, me hubiera dado cuenta que la rubia se encontraba sentada de una manera sumamente extraña”, “la que está en el banco juega un papel muy importante y sí que hace creer que todo es real”, fueron alguno de los comentario en Facebook.



A continuación podrá apreciar el video: