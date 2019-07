Instagram: canguro persigue a modelos que realizaban sesión de fotos en bikini [VIDEO]

Uno de los videos más graciosos que está recorriendo las diferentes redes sociales fue originalmente publicado en Instagram. En sus imágenes se aprecia un hecho pocas veces visto: un peculiar canguro que persigue a un grupo de modelos.



La publicación de Instagram fue divulgada por el usuario Candy Shop Mansion y como era de esperarse desencadenó un gran revuelo en los usuarios que distinguieron como varias esculturales modelos corría con frenesí en un campo al ver que el marsupial corría con vehemencia hacia ellas.

“Kangaroo attack at the Candy Shop Mansion photo shoot” (“Canguro ataca en la Mansión Candy Shop durante una sesión de fotos”, traducido al español) es el texto que acompaña la publicación de Instagram.



El video no fue registrado por el usuario de Instagram, sino fue obra de una cámara de seguridad que captó el anecdótico momento. Según reporta el portal online Soy 502 el canguro irrumpió intempestivamente en la sesión de fotos que estaban realizando las modelos.



Asimismo, se informa que afortunadamente ninguna persona ni el animal resultaron heridos de la experiencia. En las imágenes se puede apreciar incluso a una modelo que en medio del espanto experimentado no lo piensa dos veces y se avienta a la piscina con la finalidad de estar a salvo.



Otro momento que fue calificado como “ocurrente” por los usuario de Instagram es cuando se distingue que una modelo no puede abrir la reja y en su lugar se lanza sobre ella. Acto seguido se observa a otra fémina asustada que corre tras ella se dispone a abrir la reja e ingresa apurada para resguardarse.



La publicación de Instagram ya cuenta con más de doscientos cincuenta y nueve mil reproducciones, además posee miles de comentarios de usuarios donde manifiestan su mofa hacia las modelos por la inusitada experiencia vivida que las alteró en demasía.