YouTube viral: joven causa repudio tras alimentar a enorme araña con saltamontes vivo [VIDEO]

Un vídeo viral de YouTube ha generado controversia en miles de usuarios puesto que nos mostró a un joven que alimentaba a una enorme araña con un saltamontes vivo; tal como se muestra en las imágenes, el muchacho toma a este insecto y lo acerca a dicha araña para que esta pueda alimentarse.

Dicha publicación de YouTube llamó la atención por lo que exhibe en su imágenes expone a un sujeto que alimenta a su mascota. ¿Cuál es el problema? Dicho animal es una araña gigante y para alimentarlo se sirve de un saltamontes vivo. El video ha resultado sumamente impactante y ha generado polémica en dicha plataforma de videos.

Seguramente pensará que entre en todas las alternativas que cuenta para elegir una mascota muy difícilmente escogerá a un arácnido ya que usualmente son los gatos, perros o hasta patos los elegidos para tener en casa y sí, volverlos una celebridad en plataformas como YouTube o Facebook.



La publicación sorprendió aún más en los usuarios de YouTube ya que según se aprecia en el video viral, el sujeto ha determinado “armar” un hogar para su araña gigante justo en la puerta principal de su casa.



Asimismo, lo desconcertante llegó en el momento en que el sujeto comenta a la cámara que alimentará a su artrópodo con un salatamontes que lo aproxima sin la protección adecuada ya que no se distingue que use guantes o alguna otra herramienta para poder darle dicho 'alimento' a su mascota.

Dicha acción provocó un escándalo en YouTube e inclusive el video viral se logró también visualizar en Facebook. En ambas los cibernautas muestran sus opiniones divididas sobre la manera correcta de criar a una araña gigante.



“No es natural”, “esto es un asesinato”, "No tiene corazón para hacer esto", "Qué desagradable persona", "Esto no se debería permitir"; fueron algunos de los comentarios en YouTube por parte de los usuarios sobre el video. No obstante, otros expresaron que las imágenes solamente se tratan de una curiosidad más que existen en el vasto ciberespacio.



A continuación el video desde una publicación realizada en Facebook, la cual generó duros comentarios hacia este sujeto quien no ha hablado al respecto tras viralizarse dicho video.

Otro video en YouTube muestra el preciso momento en que un hombre utiliza una escoba para matar a una ‘araña embarazada’.

Si eres de las personas que gustan de este tipo de videos, te dejamos este material compartido en YouTube donde se ve a una gigantesca araña que devora una mosca verde. Aquí te dejamos dicho material fílmico.

En este impactante video de YouTube podrás ver a unos niños atrapando una gigantesca araña; si eres una persona aracnofóbica te pedimos que no veas este video puesto que podría ser demasiado fuerte para tu gusto.

YouTube está plagado de todo tipo de videos en los que se nos muestra la ferocidad que tienen las arañas al momento de atacar a su presa. En este video podrás ver la resistencia que tuvo una mosca a ser devorada por una araña.