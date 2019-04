Instagram: mujer transforma árbol muerto en una majestuosa biblioteca para su comunidad [VIDEO]

En Instagram se ha vuelto viral la peculiar e inspiradora historia de Sharalee Armitage Howard, una mujer que con su trabajo hizo rememorar épicas películas como El Señor de los Anillos o incluso la serie que actualmente viene siendo furor en el mundo Games of Thrones.



Sharalee Armitage Howard oriunda de Estados Unidos ha realizado una labor que ha permitido que su obra sea considerada como la “biblioteca más hermosa del mundo”. ¿De dónde sacó el material? Simple, la mujer se sirvió de un árbol y la magia de Instagram para hacerlo conocido en el mundo entero.

Así como lee. La fémina que es bibliotecaria de oficio utilizó el tronco de un árbol muerto de 110 años que se ubicaba en el exterior de su domicilio, según cuenta en su perfil de Instagram. Un día imaginó que podría sacarle provecho a los duros y restos del vetusto vegetal en favor de los lectores de su comunidad en Estados Unidos. “Yo estaba como “realmente quiero uno de estos porque los uso, mi familia los usa en toda la ciudad”, sostuvo.



“Biblioteca de Little Tree” es el nombre del proyecto de Sharalee Armitage Howard, con ello busca fomentar un espacio que es gratuito donde los lectores tengan como lugar o centro para adquirir material lector, asimismo hizo un llamado para que todas las personas que deseen puedan acercarse para donar material y así lograr expandir la variedad de lecturas.



“Las bibliotecas siempre son un pequeña sorpresa divertida, ya sea que vayas a una porque necesitas material nuevo para el libro y no puedes ir a la biblioteca o librería, o si te topas con una y es una sorpresa agradable encontrar algo que querías leer”, cita Spokesman sobre lo dicho por Sharalee Armitage.



En su cuenta de Instagram podemos apreciar varias fotografías y videos sobre “Biblioteca de Little Tree” y conocer un poco más de esta encomiable iniciativa.

Video: Krem 2 news