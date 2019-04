Facebook viral: actor interpreta ebrio a Jesús en México [VIDEO]

Es bien sabido que en Semana Santa es usual que en diversas zonas del planeta se represente el viacrucis que sufrió Jesús previo a su crucifixión. Pero no todo fue devoción y respeto en este último jueves 18 de abril, fecha en la que una actuación en Tlaxcala, en México, encendió la redes.

La polémica en México se sembró porque un actor que le dio vida al personaje principal en esta Semana Santa se encontraba en completo estado de ebriedad.

El bochornoso acontecimiento en Semana Santa tuvo lugar en el municipio de Contla el pasado Jueves Santo por noche cuando se escenificaba la Pasión de Cristo en el zócalo mencionada localidad.

Debido al vergonzoso estado en el que se encontraba el actor, los asistentes no tardaron en grabar su actuación para luego difundirlo en redes sociales como Facebook. En el clip se logra ver el momento en el que el hombre ebrio que interpreta a Jesús en Semana Santa brinda ciertas palabras para los asistentes, y es allí cuando sus evidentes errores y su dificultad por pronunciar palabras dejaron en claro que estaba borracho.

No faltaron las risas de los testigos, pues el diálogo de ‘Jesús’ con sus apóstoles y la advertencia sobre los sucesos que pasarían no tenían sentido, “Negarás al gallo tres meses”, decía el actor ebrio de México, quien no se percató de sus errores y fue una burla en esta Semana Santa.

En solo minutos este video fue tendencia en Facebook y colocó a Tlaxcala en el ojo del mundo, pues muchos usuarios aprovecharon la ocasión para mofarse de los creyentes, mientras otros crucificaron el proceder del actor por no darle importancia al papel que interpretaba en Semana Santa.

En Facebook muchos usuarios se burlaron del hecho afirmando que el actor mexicano se tomó muy en serio su personaje de Jesús, pues en la sagrada Biblia se explica que Jesucristo convirtió el agua en vino, por lo que el hombre emuló el hecho cabalmente.

Hasta la fecha, ninguna congregación religiosa se ha pronunciado sobre el tema que ha generado polémica en Facebook .