WhatsApp: Fan de Pokemon GO utiliza singular 'truco' para volver con su ex y sucede esto [FOTOS]

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas de los últimos años; esta vez la aplicación ha servido para que un joven amante de Pokemon GO puede superar sus miedos y así pueda intentar recuperar el amor de su ex pareja a quien extrañaba mucho.

Tal como lo reveló una serie de capturas del chat que mantuvo por WhatsApp con su ex, el joven amante de Pokemon GO no tuvo mejor idea que retar a su amada a un duelo pokémon para poder ‘atrapar su amor’. El resultado de esta ‘contienda’ ha despertado asombro en miles de usuarios.

En Facebook se compartieron una serie de capturas del chat de WhatsApp que tuvo el joven con su ex novia a quien retó a fin de poder ‘atrapar de nuevo su amor’. Tal como se registró en dicha conversación que ya es viral, el muchacho tuvo una ‘batalla pokémon’ con imágenes y derrotó a su amada para luego reclamarle volver a su lado.

Para sorpresa de miles de fanáticos de Pokemon GO, el muchacho elogió a un pokémon de fuego y logró derrotar en este duelo de imágenes por WhatsApp a su ex pareja quien al final accedió a volver con él.

El muchacho se ha ganado el respeto de miles de fanáticos de Pokemon GO, quienes no dudaron en compartir esta historia en redes sociales y así hacerlas viral. En la parte superior podrás revisar la 'disputa' que tuvieron estos dos jóvenes enamorados antes de volver a estar juntos.