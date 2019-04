Google Maps: limeño recorre la iglesia de Las Nazarenas y descubre maligno detalle [FOTOS]

Google Maps volvió a sorprender a todos los internautas cuando mostró una cuestionada imagen que captó un usuario de la plataforma cuando se encontraba recorriendo el interior de la Iglesia de Las Nazarenas y halló un inesperado resultado que se volvió viral.



El servidor de aplicaciones de mapas en la web más conocido y por lo tanto en el mundo entero es Google Maps y pertenece a la compañía estadounidense Alphabet Inc. Esto se debe a que sus imágenes de mapas desplazables permiten una experiencia única donde el usuario tiene la sensación de estar en el lugar.

En estos días que empezó las celebraciones por la Semana Santa en Perú, México y el mundo entero. Debido a que el período es una jornada con una serie de intensas actividades litúrgicas desencadenaron que el usuario se anime a participar, pero desde la comodidad de su hogar gracias a su teléfono móvil y su conexión a Internet.



Entre los lugares que visitó el usuario fue la Catedral de Lima, la Plaza Mayor, la Plaza San Martín y en todos se divirtió, tal como lo hizo saber en sus redes sociales. No obstante todo cambió cuando intentó conocer un poco más acerca de la iglesia de Las Nazarenas.



Google Maps ofrece las fotografías en el momento que acontecía un evento litúrgico dentro de la construcción cristiana y donde contaba con una enorme presencia de fervientes. Sin embargo, todo cambió cuando en medio de su recorrido encontró a una mujer con extraña apariencia.



La fémina en cuestión aparece mutilada su anatomía, ya que no se logra apreciar su cabeza y parte de la espalda. Esto no fue lo único encontrado en Google Maps ya que el usuario también logró captar a un hombre “que flotaba” ya que no se distinguen sus piernas, pero se mantiene innamovible de pie.



Ante el inusitado resultado, el usuario determinó publicar en Facebook su hallazgo con sus seguidores. Las imágenes podrá apreciarlas en la notagalería que está ubicada en la parte superior.

