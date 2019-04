Facebook: joven demuestra su talento en el fútbol a su novio y termina de la peor manera [VIDEO]

En Facebook se ha vuelto muy común encontrar videos que exhiben momentos graciosos o hilarantes que se vuelven viral en la plataforma y migran a otras comunidades virtuales como Twitter o Instagram. Recientemente, se hizo conocido las imágenes donde aparece una chica que le juega una broma a su prometido y termina de la peor manera.



Si bien es cierto que la publicación de Facebook apenas tiene doce segundos de duración, son suficientes para grabar el sorprendente desenlace que provocó más de una burla y mofa por lo sucedido con la joven.

Conforme se aprecia en el video viral de Facebook aparece un muchacho recostado en lo que sería un parque tomando el sol. No obstante, el plácido momento vivido por el muchacho fue intenrrumpido por su enamorada.



La chica se acerca sigilosamente hacia su pareja para aprovechar la posición en la que descansa y colocar una botella de agua en la frente. ¿Cuál era la intención de la novia? Su finalidad no era más que demostrar su habilidad con el balón de fútbol y divulgaron en su cuenta principal de Facebook.



En todas las alternativas de lo que podría acontecer en su publicación jamás imaginó que el final sería tan bochornoso, además de doloroso. Sucede que al momento de patear el balón toma una trayectoria que termina de impactando en el rostro del novio provocando que se despierte de manera imprevista, según se aprecia en el video viral de Facebook.



Las imágenes como no pudo ser de otra manera desencadenaron una enorme cantidad de comentarios de los usuarios en Facebook que se burlaban sobre el hecho y lamentaban la poca suerte del novio.



“Es amor cuando tu enamorada intenta despertarte con un pelotazo”, fue uno de los comentarios con más “me gusta”.



A continuación publicaremos el video que también fue divulgado en Twitter.