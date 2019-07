Google Maps: Captan 'extrañas figuras' rondando la catedral de Notre Dame en Francia [FOTOS]

A través de Google Maps, este usuario quiso conocer la reconocida Catedral de Notre Dame, ubicada en Francia, sin embargo lo que halló fue sorprendente. ¿Qué encontró? En las imágenes se logró captar unas 'misteriosas figuras humanoides' que se compartieron en las redes sociales de Facebook y Twitter.

El día de hoy desde Francia trascendió la noticia sobre el incendio que afectó la catedral de Notre Dame, una de las míticas y más conocidas edificaciones de Europa que se encuentra ubicada frente a la Torre Eiffel, asimismo recibe cerca de trece millones de visitantes anualmente por lo que ha sido nombrada como el monumento histórico “más frecuentado” del Viejo Continente.

La noticia recorrió hasta el punto más recóndito del planeta por lo que motivó a un usuario de Google Maps conocer un poco acerca de esta aclamada – y ahora sufrida – construcción. No obstante, no pudo concebir que terminaría anonadado al encontrar una insólita imagen.







Sucede que cuando recorría las calles aledañas y el interior de la catedral de Notre Dame en París utilizando Google Maps se percató de una imagen que “no le cuadraba”. La plataforma de Google le mostró a un conglomerado de visitantes que más se asemejaba a “fantasmas” ya que su figura lucía muy desvanecida, principalmente sus extremidades inferiores.



Ante la sorpresa por la inusitada silueta que le brindó Google Maps no tuvo mayor reparó en capturar la imagen y divulgarlos en sus redes sociales como Facebook y Twitter donde reportaba el singular hallazgo.

En Facebook su publicación contó con una gran recepción de los internautas donde en su mayoría aducen que el contorno que aprecia es un error del sistema de Google Maps al momento de capturar la imagen. Finalmente, luego de largas horas de escrutinio se reveló que las extrañas formas corresponderían a visitantes, pero terminaron modificados gracias a un algoritmo de Google.



