Google Translate: el inesperado resultado al escribir "Games of Thrones" que sorprendió a fanático [FOTOS]

Google Translate volvió a sorprender a los internautas de México, Perú, España y otras naciones con sus inesperados resultados y está vez ocurrió cuando un fanático de Games of Thrones decidió usar la popular plataforma para saber qué desenlace tendría.



Anteriormente en más de una oportunidad el traductor de Google fue el centro de ácidas críticas en comunidades virtuales como Facebook o Twitter debido a que comete “fail” o errores que involucran a personajes u obras conocidas.

El asiduo seguidor de Games of Thrones mostró su júbilo con el pronto estreno de la octava temporada y además de divertirse con los memes que abundan en Facebook, se animó a probar Google Translate teniendo como expectativa obtener para la serie de televisión un resultado espléndido.







Una vez que el usuario divulgó en Facebook y sus demás redes sociales generó toda una indignación generalizada en los cibernautas que evidenciaron su malestar con el resultados con frases que critican a Google Translate.



En las imágenes que se propagaron se distingue los pasos que realizó el fanático en el servicio de Google. Sucede que al escribir “Games of Thrones” en idioma urdu y buscar traducirlo al español resulta una respuesta inesperada.



“Juegos son bienvenidos” es la respuesta que brinda Google Translate sobre Game of Thrones, hecho que sorprendió a miles de internautas. En nuestra notagaleria podrá apreciar el resultado que alborotó las redes sociales.



Sobre Games of Thrones se sabe que HBO ha manejado con suma cautela toda la información sobre la nueva temporada y por ahora solamente se ha enviado un tráiler, además de la duración y nombre que posee cada capítulo.



“Winter is Coming” se nombró al primer capítulo de Games of Thrones que se lanzó el 17 de abril de 2011 en Estados Unidos y Canadá. Al día siguiente el canal Sky Atlantic organizó la transmisión para Reino Unido e Irlanda atrayendo a cerca de setenta y cinco mil espectadores.



A continuación el tráiler en YouTube de Games of Thrones: