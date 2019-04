Facebook, Instagram y WhatsApp sufren caída mundial y estos son los memes más graciosos [VIDEO]

Miles de usuarios de todo el mundo, a través de Twitter han denunciado la segunda caída a nivel mundial de Facebook, Instagram y WhatsApp. Ante este fastidio, algunos internautas han dado uso al photoshop para crear hilarantes memes y difundirlo en otras redes sociales.

En Twitter y otras redes sociales, los usuarios de las aplicaciones afectadas por la caída no dudaron en mostrar su fastidio por este problema en el servicio; sin embargo, otros no dudaron en despertar su imaginación y crear hilarantes fotografías en las que se burlan sobre este hecho que ha afectado a millones de usuarios de México, Estados Unidos, España y otras partes del mundo.

Cabe mencionar que esta no es la primera caída que sufren los aplicativos creador por Mark Zuckerberg ya que hace un mes Facebook, WhatsApp e Instagram estuvieron sin servicio por más de 22 horas. Los internautas no han podido dejar pasar la oportunidad para lanzar curiosos memes en los que se burlan de este fenómeno.

A través de Twitter, las reacciones por la caída de los aplicativos Facebook, WhastApp e Instagram también fueron diversas, te compartimos algunas de las publicaciones que los usuarios hicieron para burlarse de la gigante de los mensajes instantáneos.

Me meto a Whatsapp: -Relojito -Apago la wifi -Enciendo la wifi -Apago el movil -Enciendo el movil -Relojito otra vez -Me meto a Twitter para hacer tiempo #WhatsappDown pic.twitter.com/oEWwY8mKZf

Nos has quitado WhatsApp, nos has quitado Instagram y nos has quitado Facebook. Zuckerberg, bienvenido a tu cinta. #whatsappdown pic.twitter.com/N5NkzVCw2l