YouTube viral: Hombre utiliza radar de Dragon Ball para encontrar cervezas [VIDEO]

En YouTube, Facebook y otras comunidades virtuales causó una enorme conmoción la publicación de un video viral donde se aprecia a un hombre utilizar el radar que aparece en Dragon Ball para buscar su tesoro: unas botellas de cerveza.



La publicación de YouTube especialmente desató una ola de comentarios positivos a los fanáticos de Dragon Ball. La historia de Gokú y sus batallas por salvaguardar la integridad del planeta Tierra es una de las historias más famosas desde su estreno en el siglo pasado.



Tiene seguidores en todo el mundo tras publicarse en diversos idiomas. Originalmente se publicó en la revista Shonen Jump, perteneciente a la editorial japonesa Shueisha al ver potencial en la obra que fue escrita e ilustrada por Akira Toriyama.

Aunque la historia ha continuado y están en fases más avanzadas existen muchas personas que sienten una gran nostalgia por Dragon Ball al ser el primer relato. Aunque el video viral de YouTube no cuenta con más de doce segundos se exhibe el momento que una persona utiliza la herramienta de la ficción para ubicar unas cervezas que se hallaban a un lado suyo.



“Vamos a buscar las cervezas del dragón” es el título que lleva la publicación de YouTube realizada por el canal LiveDark Virales el pasado doce abril del presente año. Una vez en la red social logró alcanzar miles de visualizaciones, además de cientos de “me gusta”.



“Tome mi dinero, quiero 5”. “Qué gran idea. Para mi siguiente farra (juerga) de todas maneras me conseguiré un radar de las cervezas del dragón”. “Con una herramienta de esas ya no necesito nada más en la vida”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas en YouTube.



A continuación le dejamos la publicación que desató furor en YouTube por su singular manera de buscar su bebida favorita.