Facebook: hombre graba como es superado en competición por unos perros ciclistas [VIDEO]

Los perros en más de una ocasión se han convertido en protagonistas de imágenes sorprendentes que desafían lo “normal” y que desatan todo un evento en Facebook o Twitter. Sin embargo, una reciente publicación desafía lo visto hasta el momento en un curioso video viral.



Las imágenes del registro audiovisual son más que elocuentes, pues muestran el preciso instante en un competición de ciclistas a tres particulares perros que van sobre un velocípedo modificado y que es comandado por quien sería su dueño.



El particular hecho que se volvió viral en Facebook dejó boquiabiertos a los presentes del torneo, además los mismos competidores no podían salir de su asombro al ver el comportamiento casi marcial de los canes.

No fue extraño que se escuche más de una sonrisa y mirada incrédula ante el inusual hecho que estaban distinguiendo. Hasta el momento se desconoce el lugar donde se llevó a cabo este inusitado hecho, pero a juzgar por las declaraciones del sujeto que graba en Facebook podría haber acontecido en Portugal.



Los comentarios de los cibernautas no se hicieron esperar y evidenciaron su furor y admiración por el video. “Qué hermosos, son como niños tan lindos”, “Es lo más hermoso que he visto hasta hora en Internet”, “Dios. Quiero una bicicleta como en el video, lo disfrutaré mucho con mis compañeros”, fueron algunas de las declaraciones en Facebook.



Asimismo, el video viral culmina cuando los canes junto a su dueña se adelantan, por eso se desconoce el resultado final de la competición. ¿Habrán ganado los perros junto a su dueño? ¿Habrán sido descalificados? Hasta ahora se desconoce.



A continuación podrá apreciar el video viral de Facebook que generó diversas reacciones en los internautas de la plataforma y que es protagonizada por tres amenos perros que se llevaron el aplauso de todos.