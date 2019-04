Google Translate: curioso usuario escribe "agujero negro" y este es el resultado [FOTOS]

Google Translate lo volvió a hacer. El día de hoy miércoles 10 de abril un equipo de astrónomos anunció que por primera vez han podido distinguir lo jamás divisado: un agujero negro. Por ello, un internauta tuvo la idea de escribir y cómo ya es un hábito, el traductor le brindó resultados que a más de uno le llamó la atención.



“Hemos expuesto una parte de nuestro universo que nunca antes había sido vista”, sostuvo Shep Doeleman, astrónomo que se desempeña en el Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, además dirigió el proyecto que captó la imagen, el Telescopio de Horizonte de Eventos (EHT).







Efectivamente, la inédita imagen exhibe un aro de luz alrededor de un círculo oscuro que está al centro de la galaxia Messier 87, aproximadamente a una distancia de 55 millones de años luz de nuestro planeta y que los usuarios de Facebook han asemejado al Ojo de Saurón (personaje del Señor de los Anillos).

Según explicó el usuario, el resultado que arroja Google Translate solamente se produce cuando se intenta traducir “agujero negro” desde el idioma urdu al español, además escribió con tamil al inglés. La plataforma entrega palabras que no guardan ilación entre sí; no obstante, de igual forma se animó a divulgarlo en redes sociales.



Para apreciar los curiosos resultados que brindó Google Translate al momento de colocar “agujero negro”, entonces no vacile un segundo más y revise nuestra galería de fotos, tan solo se debe deslizar la primera imagen hacia la izquierda. No puede perdérselo.



La imagen que llamó la atención a todo el mundo es el resultado de dos años de análisis computacional de las observaciones que fueron ejecutadas por una red de antenas que juntas conformas el Telescopio de Horizonte de Eventos. En total fueron ocho los observatorios ubicados en seis montañas y en tres continentes asomaron sus antenas en dirección de Virgo en diez días de abril de 2017, conforme detalla una nota de The New York Times.