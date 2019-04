Facebook: buzo ingresa al fondo del mar, sin imaginar que aparecería hambriento tiburón [VIDEO]

El reciente video viral que se compartió en Facebook sorprendió a miles de usuarios que vieron la filmación que un buzo grabó dentro del mar. El hombre ingresó a las profundidades del océano para grabar un pintoresco reportaje, sin imaginar que estaría corriendo peligro por un furioso tiburón que estaba cerca.

¿Lo atacó? Inicialmente en la filmación de Facebook se preció el momento en que el enorme depredador se acercó al autor del video viral. Las imágenes captaron al animal a pocos centímetros de buceador, hecho que aterró a miles de cibernautas.

"Esta es una de las mejores experiencias que me ha pasado. Mi excursión por la playa en Estados Unidos me marcó para toda la vida porque tuve la suerte de no ser asesinado por un furioso tiburón", indicó el protagonista del video viral de Facebook.

Según la descripción del viral, el deportista ingresó al mar para hacer algunas capturas del mundo marino; sin embargo, terminó viviendo una de las experiencias más terroríficas al topase con un furioso depredador, un tiburón blanco.

El autor comentó que en aquel momento pensó que sería atacado por la 'bestia marina' ya que en más de dos ocasiones se acercó a pocos centímetros. Amantes de los animales presumieron que el protagonista del video en Facebook. se salvó de milagro o lo más probable es que el escualo habría estado sin apetito.

