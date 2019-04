Facebook: bañistas toman sol en orilla del mar, sin imaginar el terrible blooper que sufrirían [VIDEO]

Vergonzoso momento. En Facebook se compartió un video viral que hizo reír a miles de usuarios, quienes vieron la terrible experiencia que vivió una familia que disfrutaba del sol a pocos metros de la playa. Este blooper ha tenido mayor reacciones de usuarios de México y Estados Unidos.

Lo que debía ser una tarde familiar para los protagonistas del video viral de Facebook se convirtió en una de las vacaciones más vergonzosas que jamás olvidarán los jóvenes. Este hecho ocurrió en Brasil y fue captado por una bañista que también disfrutaba del sol.

"Estoy segura que mucho 'explotarán' de risa al ver lo que sucedió con este grupo de jóvenes que se instalaron muy cerca al mar", escribió la testigo de este bochornoso momento que ocurrió en una concurrida playa de Brasil.

En los primeros minutos del video viral se puede observar a tres jóvenes al lado de una sombrilla, dos de ellos estaba sentados en sillas de plástico. Según detalló la autora de las imágenes en Facebook, los muchachos discutían, cuando de pronto apareció una furiosa ola.

Como podrás apreciar en la filmación, los jóvenes del video viral de Facebook sufrieron un fuerte impacto del mar, hecho que los hizo abandonar el lugar de forma brusca. Miles de internautas al ver el clip se carcajearon y compartieron sus comentarios.

"Ve a la playa, no pasará nada decían", "Eso les pasa por no ser precavidos", "jajajajajaja este video me hizo el día", fueron algunas de las reacciones que tuvieron los usuarios de Facebook tras ver el video viral que se compartió en diversas redes sociales.

Mira aquí el video viral de Facebook: