YouTube viral: joven causa polémica al frenar su vehículo apropósito para golpear a ciclista [VIDEO]

Recientemente causó gran polémica en redes sociales el video viral difundido en YouTube donde se aprecia a un joven youtuber grabar el momento que está manejando y de pronto va disminuyendo la velocidad del vehículo a propósito con la cuestionada finalidad de provocar un accidente.



El comentado hecho de YouTube aconteció en Londres (Inglaterra) y según se aprecia en las imágenes, el conductor tenía planeado cada uno de sus movimientos ya que sus ocupantes se encontraban debidamente equipados y a la expectativa que ocurra la colisión.



Cuando el chofer se coloca adelante del ciclista se distingue que frena intempestivamente provocando que el hombre que venía atrás del vehículo choque a toda velocidad provocando que los cristales salgan disparados en la autopista, según se distingue en la publicación de YouTube.

“Driver Deliberately Breaks Causing The Cyclist to Crash into him” (“Conductor rompe deliberadamente causando que el ciclista se estrelle contra él”, traducida al español) es el nombre de la publicación en YouTube.



El video viral de YouTube fue compartido por el canal TPG – The Pirate Gamer el pasado 21 de marzo logrando conseguir más de ciento veintiocho mil visualizaciones a pocas horas de estar en la plataforma virtual.



Muy por el contrario de lo que esperaba el joven youtuber, los internautas compartieron su malestar con el material audiovisual evidenciando su malestar y desaprobación con el contenido.



“Qué idiota, y no, no solo por lo que hizo, sino por firmarlo y dejarlo público”, “Él debería tener su licencia revocada permanentemente. Los conductores que demuestran que no pueden respetar las carreteras y que los usuarios no tienen derecho a acceder a un automóvil”, “Paso uno de salirse con el fraude de seguros. Grábate haciéndolo.”, fueron algunos de los comentarios en YouTube.



Incluso piden que las autoridades se pronuncien sobre el caso para que determinen si se puede proceder una denuncia.