Hugh Masekela: Doodle de Google celebra los 80 años de nacimiento de famoso trompetista

Se mantiene al día con el calendario. Como es de costumbre, Google, el buscador más usado a nivel mundial por una cantidad impresionante de usuarios ha sorprendido a todos tras homenajear a Hugh Masekela, el reconocido tronpetista sudafricano por sus 80 años de aniversario con un nuevo y colorido doodle.

El famoso trompetista sudafricano, no solo llegó a ser reconocido por su gran talento para la música, sino que también se le conoce por haber sido un ferviente defensor de los derechos humanos y la igualdad. Tal es así que formó parte de la primera banda de jazz conformada en su totalidad por afrodescendientes.

Como parte de la celebración por los 80 años de nacimiento del reconocido trompetista sudafricano, Google ha decidido lanzar este jueves 4 de abril un colorido doodle, mediante el cual busca recordar la vida y lucha de este gran hombre que mediante la música intentó conectar al mundo.

¿Quién fue Hugh Masekela?

Nacido un 4 de abril del año 1939. Fue hijo de una pareja humilde, su padre Thomas Selena Masekela quien era inspector de salud y su madre Pauline Bowser Masekela, quien laboraba como trabajadora social. Si bien es cierto su carrera musical comenzó en sudáfrica, no sería hasta unos años después que despegaría realmente.

No fue sino hasta el año 1961 que se mudó a Estados Unidos cuando su carrera como músico tomaría forma de verdad, ya que el estilo que traía desde sudáfrica se terminaría mezclando con el pop y jazz africano, dando origen a nuevos ritmos. Tal fue el éxito que incluso llegó a tener su propio sello discográfico, de nombre Chisa.

Hugh Masekela y su pasión por la música

Desde joven tuvo un gran interés por la música, luego de ver una película de nombre ‘Young Man With a Horn’, fue que a sus 14 años comenzó a tocar la trompeta, que fue el primer instrumento que utilizó y por lo que se hizo tan conocido.

Animada por artistas como Dizzy Gillespie y Louis Armstrong, Masakela profundizó en sus propias influencias únicas para crear su álbum debut de 1963, titulado Trumpet Africaine. A fines de los años 60, me mudé a Los Ángeles y actué en el Monterey Pop Festival en un proyecto de ley que incluía a Jimi Hendrix, Ravi Shankar y The Who. Su single de 1968 "Grazin 'in the Grass" alcanzó el # 1 en las listas de éxitos de los Estados Unidos.

¿Por qué Google le dedica un doodle a Hugh Masekela?

El día de hoy 4 de abril, Google conmemora a este reconocido músico sudafricano, quien en vida realizó grandes aportes al mundo de la música y que mediante sus composiciones inspiró a miles de personas a través de un mensaje de libertad e igualdad.

En 1990, "Bra Hugh" regresó a Sudáfrica a tiempo para ver su canción "Bring Him Back Home (Nelson Mandela)" como verdadera. Cuando el líder del ANC fue liberado de la prisión y eligió al primer presidente negro de Sudáfrica, la música de Masakela fue la banda sonora.

Escucha aquí uno de sus temas más icónicos