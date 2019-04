WhatsApp: historia de amor revela infidelidad de taxista que hacía “servicios especiales” [VIDEO]

Lo descubrieron. En las redes sociales se compartió la conversación de WhatsApp de un hombre taxista con su esposa, quien terminó decepcionada al descubrir la infidelidad de su esposo. Este chat ha logrado obtener miles de reacciones de usuarios de México, España y Perú.

Este reciente caso se compartió a través de la cuenta ‘Historia de Textos’ en YouTube. En la conversación viral se logra ver el momento en que una preocupada esposa le escribió al WhatsApp de su pareja para preguntarle cómo iba el trabajo de taxista.

De inmediato, el esposo respondió: “Uff si supieras, ha sido un día bastante ajetreado, el teléfono no para de sonar. He recorrido toda la ciudad”, escribió el novio infiel en el chat que llevaba de nombre, como registro de contacto, “Chiquita”.

Tal como muestra el video viral, repentinamente apareció un mensaje para el novio de un contacto que no tenía guardado. El esposo al ver la foto de perfil de la persona que le escribió se percató que se trataba de una atractiva muchacha.

"Me dijeron que usted da un excelente servicio y me gustaría saber si podría solicitarlo", se leyó en el mensaje para el taxista. E hombre aceptó el servicio para recoger a la joven desconocida, quien segundos después reveló que no tenía dinero para transportarse.

El "atento" conductor de Uber decidió dar sus servios de forma gratuita y en parte de la conversación en WhatsApp indicó que estaba soltero, sin imaginar quién era realmente la persona detrás del misterioso aplicativo del mensajería instantánea.

Resulta que la autora de lo mensajes era su propia esposa, quien había inventado un contacto para conocer la reacción de su pareja. Este video viral reveló los "Servicios especiales" que hacía un taxista con sus clientas.

Mira aquí el video viral de WhatsApp: