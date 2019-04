Facebook viral: niña intenta convencer a su mamá con insólita excusa para no ir al colegio [VIDEO]

En Facebook se comparten a diario videos, donde los protagonistas son los niños, ya sea por sus travesuras. En esta ocasión, una pequeña no quería ir al colegio y trató de convencer a su mamá; sin embargo, dio insólita excusa que la dejó sin palabras.

En las primeras horas del día, la señora había terminado de alistar a su hija para llevarla a la escuela. Luego la sentó en el comedor para que pueda tomar su leche, sin imaginar que escucharía una insólita excusa por parte de la pequeña, que ha hecho reír a miles de usuarios en Facebook.

Con una cara triste y haciendo pucheros, la niña le comentó a su mamá, que “le dolía mucho el brazo”, debido a una supuesta picadura de mosquito. La mujer trató de convencer a su hija para que asista a la escuela.

La pequeña protagonista del viral de Facebook, se agarraba el brazo y se lo enseñaba a su madre, para hacer creer que le dolía. “Ahora te pondré una pomada”, expresó la señora, pero su hija movió su cabeza, dando una respuesta negativa y de rechazo ante la idea.

“Tómate tu chocolate para ir a la escuela”, manifestó otra vez la mujer a su hija, quien no se rendía para no ir al colegio. “No me gusta”, respondió la niña. A los minutos se le ocurrió una idea que dejó sorprendida a la madre.

“Estoy embarazada”, gritó la niña, desatando las carcajadas de su mamá, quien no podía creer lo que había escuchado. Mientras la pequeña, miraba a todos lados por su mentira. El video se compartió en Facebook y ya tiene más de 8 mil reproducciones.

Mira aquí el video viral de Facebook: