Facebook viral: niño repite el año escolar y su padre toma radical decisión al destruir su PS4 [VIDEO]

Una lección que jamás olvidará. Un padre de familia llamado Tre Cosby fue el protagonista junto a su hijo de un video viral en Facebook que desató una serie de controversia entre los millones de usuarios sobre cuál es la mejor forma de castigar a los hijos.

Tre Cosby de 40 años, es un comediante que acaparó la atención de miles de usuarios en Facebook tras compartir un video donde castiga a su hijo llamado Trace de la peor forma. ¿Qué pasó? Debido a que el niño obtuvo malas calificaciones en el colegio, el hombre decidió deshacerse de un Play Station 4, pero obligó a su propio hijo a romper el juego.

Lo más escandaloso del video es que el hombre decidió grabar cada momento del “castigo” que le interpuso a su hijo y no dudó en compartirlo a través de YouTube y Facebook. Asimismo, al comienzo del video se le escucha decir al hombre: “Ellos (hijos) no quieren actuar correctamente, entonces ¿Adivinen qué? Tendremos que destrozar su PS4. Aunque esta vez yo no lo haré”, comentó en el video.

Tras hablar en Facebook, el hombre pidió a su hijo que baje al primer piso y en la toma se puede observar que en su polera tenía una polémica frase: “Eat, Sleep, Fortnite, Repeat” (Comer, Dormir, Jugar Fornite, Repetir). No bastó más para descubrir que el pequeño había repetido el año.

El iracundo hombre puso el Play Station en una bolsa y lo condujo hacía el jardín de la casa, mientras que le recriminaba a su hijo por su vicio a los videojuegos y que producto de eso había bajado en sus calificaciones. “Te había advertido que si no subías tus notas la PS4 iba a recibir las consecuencias. Ahora muéstrales a todos lo que ocurre por no escuchar a los padres”.

Después de unos segundos, el comediante obligó a su hijo a tomar un fierro y comenzar a golpear su propia consola. Para continuar haciendo añicos al producto, el padre de familia tomó una piedra de gran tamaño y la dejó caer sobre el juguete, el menos no pudo aguantar las lágrimas.

Sin embargo, el momento más crítico fue cuando el padre en un arranque de ira agarra la consola y lo coloca en la pista, para pasar por encima su vehículo. En Facebook, miles de usuarios no tardaron en expresar su rechazo al castigo interpuesto por el adulto, indicando que existe otras maneras más pedagógicas de reprender a los pequeños.

MIRA EL VIDEO

A continuación te dejamos el video original.