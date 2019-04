Facebook viral: perro con el “corazón roto” se aferra al cuerpo de su hermano muerto y conmueve a todos [VIDEO]

Un video de Facebook hará que reconsideres la existencia de sentimientos en los animales, frente a momentos estresantes; tal y como le tocó vivir a un perro de raza rottweiler que al enterarse que su hermano había muerto protagonizó una desgarradora escena de dolor.

Aún se desconoce la causa del triste deceso de su hermano, pero lo que sí es evidente es que el dolor se apoderó del perro. El video difundido en Facebook provocó que miles de usuarios terminen con el corazón roto al apreciar la desoladora reacción del can.

A su vez, el perro llamado “Brutus” era consolado por su dueño que en todo momento le expresaba palabras de aliento para separarlo del cuerpo inerte de su hermano. “Lo siento Brutus”, “Vamos, tienes que bajarte bebé”, “Sé que no quieres dejarlo, ok”, “Bajate, amigo. Está bien”, se puede escuchar en el video de Facebook.

¿Qué sucedió? El destrozado perro no quería separarse del cuerpo inerte de su hermano, por lo que no dudó en aferrarse y ser el protagonista de una dramática escena de dolor. En las imágenes se aprecia cómo el can cierra los ojos como si estuvieses llorando, y aunque no se pueden visualizar, la procesión indiscutiblemente lo lleva por dentro.

El video de Facebook provocó que miles de usuarios no duden en expresar su dolor a través de desgarradores comentarios. “Este perro está triste y destrozado tras la muerte de su hermano, no se separa de él. Todos los animales sienten por igual, realmente emotivo”, “Qué hermoso, muchas veces son más “humanos” que los humanos a quienes les queda grande ese apelativo”, y finalmente un usuario resaltó la importancia de tener mascotas.

“Las personas que convivimos con animales, sabemos de los sentimientos que tienen. Tenemos tanto que aprender de ellos”, finalizó.

MIRA EL DESGARRADOR VIDEO