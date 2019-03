Facebook viral: joven levanta la oreja de su perro y descubre dentro un extraño animal [VIDEO]

En Facebook, se dio a conocer el video de un adorable perro que no se midió a la hora de jugarle una cruel broma a su dueño. ¿Cómo lo hizo? En las imágenes se aprecia la desesperación de un joven por encontrar a otra de sus adorables mascotas por toda la casa, pero no obtuvo éxito. Sin embargo, jamás imaginó que su can escondía bajo sus orejas una tierna verdad.

Gran sorpresa ha provocado en Facebook la reacción de un can frente a la incesante búsqueda que se enfrascó su dueño a la hora de encontrar a su tierno ‘gatito’ por toda la casa. Por más que el joven Qi llamaba a su minino por toda el lugar, no fue capaz de hallarlo. Sin embargo, su perro se encontraba muy despreocupado, un síntoma que alarmó al hombre y no dudó en acercársele en busca de una respuesta.

En el clip se aprecia a Qi levantar delicadamente la oreja de su perro y debajo encuentra a su tierno gatito dormir plácidamente. Con esta acción, queda claro que los animales pueden llegar a ser grandes amigos entre ellos y como buenos camaradas, pueden ayudarse, acompañarse y quererse.

En el video viral se puede ver al originario de Yingkou City - China inclinarse hacia su perro, que tiene su cabeza cómodamente situada en sus patas mientras descalza en el brillante sofá azul, levanta su oreja y chilla al ver al gatito acurrucado en el cálido escóndite.

Lo más admirable del video de Facebook es darse cuenta que el perro y el gato llevan una buena relación de años, ya que no es la primera vez que el gatito lo hace y ya se acostumbró. Incidente ha ocasionado la reacción de miles. “Qué adorable perro”, “Seguro su dueño los habrá acostumbrado desde pequeños a tener una bonita relación y se plasmó en este adorable video”.