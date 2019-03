'El Tío Pokémon', el abuelo taiwanés que caza criaturas con sus 24 celulares en su bici [VIDEO]

Un abuelo de 70 años que vive en Taiwán viene siendo la sensación en la isla y en todo YouTube tras conocerse que recorre decenas de kilómetros al día para darle rienda a su vicio: cazar Pokémon.

El anciano recorre Taipei en pleno horario laboral y se reúne con personas de todas las edades para compartir experiencias y criaturas en el juego Pokémon Go.

Entre la inmensa multitud de cazadores de Pokémon, el anciano Chen San-yuan es quien se roba las miradas y la admiración de todos los seguidores de Pokémon Go. Tanto así que su casa se ha viralizado en YouTube.

Pero el caso de Chen San-yuan, conocido como el ‘Tío Pokémon’, se hace más increíble porque el anciano cuenta con 40 celulares y baterías para jugar Pokémon Go por más de 30 horas seguidas, por ello ha cazado más de 45 millones de Pokémon.

El ingreso de Chen San-yuan en el universo de Pokémon no fue hace mucho, pues solo han pasado tres años desde que el 'Tío Pokémon' descubrió el juego gracias a su nieto, quien sin querer lo catapultó en YouTube y hoy es una celebridad en el mundo de las criaturas.

“Todo empezó cuando mi hijo me regaló un teléfono, por mi cumpleaños, y mi nieto me enseñó a jugar a Pokémon Go. Fue un descubrimiento”, cuenta Chen San-yuan. Desde aquel primer celular, el anciano taiwanés pasó a tener 11 en el 2018 y los llevaba en su bicicleta. Ahora es un famoso en YouTube porque lleva 24 teléfonos: 22 en su bicicleta y 2 en sus bolsillos.

“Antes de que montase los teléfonos en la bicicleta se le veía en el parque con muchos teléfonos sobre una placa. Tuvo una gran idea al montarlos, porque así puede trasladarse donde aparecen los Pokémon”, relata Wang, uno de los vecinos del ‘Tío Pokémon’.

Pero su afición por Pokémon Go no es gratis. El juego le cuesta alrededor de mil euros mensuales en gastos telefónicos, pero esto no mengua las ganas de Chen San-yuan por seguir consiguiendo Pokémon, ni ser el mejor cazador de Taiwán ni ser famoso en YouTube.