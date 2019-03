Instagram: joven no se depila desde el año pasado y así lucen sus piernas actualmente [VIDEO]

Instagram, es una de las redes sociales más populares, donde los usuarios comparten a diario fotos y videos. Por ello, una joven española contó su experiencia después de la decisión que tomó de no depilarse las piernas por un año.

"No me depilo desde el año pasado y estoy muy contenta", escribió en su publicación de Instagram, donde muestra sus piernas. La usuaria de nombre @Akapoulainne generó todo tipo de comentarios por parte de los usuarios.

La joven vive en Valencia, España, y determinó no escuchar las opiniones de los demás, enfrentar las críticas y agresiones de sus seguidores en Instagram, quienes quedaron impactados por su fotografía.

“Ayer subí este video a las historias de Instagram, algunas de las respuestas os sorprenderán”, colocó en su cuenta oficial de Twitter, y dejó en evidencia las capturas de los diversos comentarios que recibió.

Asimismo, la chica agradeció el apoyo que obtuvo de algunos seguidores, tanto en Twitter, como en Instagram. "No he subido todas porque me respondieron sin exagerar unas 90 personas, pero también he de deciros que hubo muchísima gente que me habló para darme las gracias”, expresó.

Incluso hubieron usuarios que no le creían a la joven española sobre sus piernas sin depilar, fue entonces que se grabó y mostró las evidencias, para desmentir las dudas. Este hecho alcanzó las 800 mil reproducciones en cuestión de horas.

Ante los constantes ataques que obtuvo en Instagram y Twitter, la mujer reflexionó en una publicación sobre lo sucedido, en el cual explicó que “todavía existe un problema y que no estamos tan avanzados como sociedad ni tan liberadas como mujeres como creemos".

"Depilaos si queréis, no lo hagáis si no queréis, pero no presionéis ni coaccionéis a nadie para hacerlo, los pelos son salud, son vida, son amor y aunque os cueste creerlo a muchos, sí, también son higiénicos. La higiene te la da el jabón, no la cuchilla, ceras o cremas. sed felices, calvas o peludas", concluyó en Instagram.

Además, compartió otro video en su cuenta de Instagram, ante la pregunta de un seguidor. “Me ha hablado en estos casi 4 días un montón de gente para decirme que esa pierna que muestro no es mía así qué”, manifestó.