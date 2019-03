Facebook: 'Tío PNP' participa en clásico videojuego y enseña respetar los límites de velocidad [VIDEO]

Las imágenes provocarán rememorar su niñez. Una vez más la Policía Nacional del Perú sorprendió en redes sociales mediante su cuenta oficial de Facebook al divulgar una publicación donde llama a respetar los límites máximos o mínimos de velocidad establecidos utilizando unos gráficos del popular videojuego Top Gear generando sorpresa en los internautas.



La publicación de Facebook con referencias al videojuego noventero no es casualidad ya que hoy 27 de marzo se celebra 27 años desde su lanzamiento. Top Gear también fue conocido como Top Racer en diversos países asiáticos como Japón. Sudamérica no se quedó atrás y fue en Brasil y Perú donde tuvo gran aceptación y gozo de una enorme popularidad.









“No respetar los límites máximos o mínimos de velocidad establecidos, tiene una multa equivalente al 18% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Código M20 del Reglamento Nacional de Tránsito”, fue el texto adjunto al video de la publicación en Facebook.



Las imágenes de Facebook muestran a un auto avanzar con una elevada velocidad en una pista ambientada y típica del videojuego Top Gear hasta que de pronto emerge un vehículo de la

Policía Nacional del Perú para pedirle que detenga su auto.



“Vuelve a intentarlo, sin exceder los límites de velocidad”, es el mensaje final que aparece en el video a modo de consejo para todos los conductores de cumplir con los límites establecidos conforme la ley peruana.



Asimismo, los internautas reaccionaron manera casi inmediata a la publicación de Facebook y la convirtieron en viral. “Qué buena. Qué creativos. Justo en la nostalgia, pero me temo que estamos lejos de la realidad” o “Qué buen video. Me han traído recuerdos cuando jugaba todas las tardes con este juego”, fueron algunos de los comentarios donde se evidenciaba la melancolía que provocaba la publicación de Facebook. Hasta el momento cuenta con más de dos mil reacciones y se espera que con el pasar de las horas este dígito se multiplique.