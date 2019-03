Facebook: Perro conmueve al pedir cajas a comerciantes para hacer una casa [VIDEO]

Facebook volvió a presentar una de los videos virales más conmovedores de Internet tras divulgar las imágenes donde se aprecia la tierna acción de un perro en Argentina. El animal se resiste a sufrir la inclemencia del frío y decide “pedir” cajas para usarlas como su casa.



El sentimental hecho que provocó diferentes reacciones en los usuarios de Facebook aconteció en el Terminal de Ómnibus de Rosario en Argentina, una de las comunidades donde actualmente el clima se presenta mayormente nublando. Ante ello, el animal no es indiferente y trató de buscar calor para descansar.



Las imágenes de la publicación de Facebook permiten distinguir al can caminar dentro de la tienda hasta lograr obtener un caja con su hocico; todo el acto fue registrado por una joven que le pareció estar presenciando un singular momento.



Una vez que el can se hace con la caja se dispone a recostarse sobre ella, sin embargo, el animal hace gala de sagacidad y empieza a desarmar el cartón con la ayuda de su hocico y de sus patas con la finalidad de poder tener “una cama” más amplia.



Muchos de los testigos en el terminal quedaron sorprendidos ante la destreza mostrada por el animal, además enfatizaron que el frío ataca a todos los seres vivos por igual y no solamente el ser humano sufre los embates de la temperatura.



El video fue publicado en Facebook, pero debido a su contenido migró rápidamente a otras redes sociales como Twitter o Instagram donde causó furor en cientos de internautas que manifestaron quedar encandilados con el can y con su actitud.



Uno de los temas que más explicaron los internautas es sobre el clima que predomina en Argentina. La nación sudamericana posee una gran variedad de climas debido a la amplitud longitudinal y latitudinal que afecta tanto a sus habitantes como a las mascotas, tal como lo comprueba el video de Facebook.

Aquí el video de Facebook: