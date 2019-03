Facebook: misteriosa sombra fue captada pasando cerca de asustado bebé [VIDEO]

Facebook es una de las redes sociales predilectas gracias a la facilidad de compartir fotografías, videos, anécdotas, y más. Recientemente se volvió viral las imágenes donde se una misteriosa sombra fue registrada pasando muy próximo de un horrorizado bebé.



La historia que se volvió tendencia en Facebook aconteció en el hogar de un joven matrimonio en Michigan (Estados Unidos) quienes afirmaron que “un espíritu violento esquizofrénico” los ha expulsado de su hogar luego de apreciar el video de una cámara de seguridad donde se distingue a una “figura masculina fantasmal” pasando por delante de la cuna de su recién nacida.



En las imágenes de la publicación de Facebook se aprecia a una cuna y dentro a una bebé quien se encuentra de pie en plena madrugada. La neonata no se amilana ante la oscuridad que abarca toda la habitación y se mantiene sostenida de manos.



PUEDES VER: Facebook: ‘Tapir 590’ lanza cover de ‘Mujer amante’ de Rata Blanca y alborota a sus fans [VIDEO]



Facebook hizo notar las diversas manifestaciones de los usuarios acerca del registro donde sostenian que probablemente la recién nacida se encuentra despierta luego de escuchar, ver o percibir algún extraño.



El momento que más causa sobrecogimiento a los internautas es cuando la cámara logra grabar una extraña silueta que se traslada sin detenerse por la habitación. Aunque se muestra que no se acerca a la bebé, la madre de 25 años identificada como Heather Brought descubrió al día siguiente que su hija presentaba tres profundos “rasguños morados” en la mejilla.



Al no encontrar razones para que la menor presente esos arañones en su cuerpo, la fémina optó por verificar lo que registró su cámara de seguridad llevándose una gran sorpresa al visualizar la extraña entidad.



La mujer junto a su esposo e hija determinaron huir de la casa para salvaguardar su integridad física y emocional. Las imágenes fueron publicadas en Facebook convirtiéndose rápidamente en uno de las publicaciones con más compartidos en la red social.



En plataformas como YouTube también se publicó el video: