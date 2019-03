Twitter: madre e hija son pilotos de avión y volaron juntas por primera vez [FOTO]

La imagen viral que compartió un usuario en Twitter muestra a dos pilotos, una madre junto a su hija, quienes comandaron un vuelo comercial desde Los Ángeles hasta Atlanta, en Estados Unidos, un hecho insólito que ha dado la vuelta al mundo.

“Solo volé con la tripulación de vuelo de esta madre e hija en Delta desde LAX a ATL. Increíble”, escribió el autor de la publicación John R. Watret, quien compartió a través de su cuenta en Twitter la foto viral de las dos mujeres piloto.

El avión fue pilotado por la capitana Wendy Rexon y su hija mayor, la primera oficial Kelly Rexon. Este descubrimiento lo hizo el Dr. John Watret, director del Campus de la Universidad Aeronáutica Embry Riddle, quien pidió conocer y fotografiar a las conductoras de su vuelo.

Esta publicación en Twitter generó miles de reacciones de los usuarios, quienes quedaron admirados al conocer que una madre junto a su hija comandaban la nave en Estados Unidos.

Actualmente la publicación en Twitter cuenta con más de mil retweets, 4 852 reacciones y miles de comentarios que han invadido el post de doctor.

"Tiene que haber más diversificación en la industria", indicó Watret. “Es crucial y uno de los factores clave en los que nos enfocamos. Cuando hay más oportunidades, todos ganan ", concluyó el autor de la publicaicón viral en Twitter.

Excited to share the story behind meeting the mother/daughter commercial pilot team on @Delta. #FlightCrewGoals #Aviation #DeltaAirlines #PilotLife https://t.co/5cSBx9p07d