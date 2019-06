WhatsApp: este infiel descubre que su expareja se casará y hace de todo por 'recuperarla' [VIDEO]

Esto va a ser demasiado para poder creerlo. Una tragicómica historia de WhatsApp se volvió viral en las redes sociales impactando a miles de usuarios, luego que un joven infiel descubriera que su expareja se casaría con otra persona, fue entonces cuando intentó 'recuperarla'.

El chat se difundió por Facebook, Twitter y otras redes sociales, asimismo se ha vuelto viral en naciones como México, Perú y en diversas partes del mundo.

Los protagonistas del chat fueron una pareja de ex enamorados, quienes terminaron con la relación, luego de un engaño. La presunta novia sufrió de infidelidad en más de una oportunidad, por ello decidió alejarse de quien creyó que la amaba.

El muchacho de chat de WhatsApp creyó que la ruptura con su ex pareja ya estaba superado; sin embargo, luego de enterarse que su ex había iniciado otra relación recordó todos los momento que vivió al lado de la novia que fue engañada.

“No me digas que no has visto las fotos en Instagram”, escribió el amigo del joven infiel en el chat de WhatsApp. Su compañero le comentó al protagonista de chat que su ex estaba enamorada de otro chico y en pocos días se casarían.

Este es el screenshots de la conversación de WhatsApp, donde uno de los contactos del hombre infiel compartió la fotografía de la exnovia junto a su reciente pareja con quien estaría próximo a casarse.

“Sabías que su novio le propondrá matrimonio? Mañana, frente al mar”, escribió el amigo del joven infiel. De inmedito el muchacho no dejó pasar mucho tiempo y escribió en el chat de WhatsApp de su ex pareja: “Por favor no te cases”.

La joven víctima del engaño al leer todos los mensajes que escribió su ex, ella atinó a 'trolearlo' con un curioso mensaje: “Tu mensaje ha sido recibido, visualizado, ignorado, humillado (se lo mostré a mi novio), borrado”, concluyó el chat de WhatsApp.

Te compartimos el video viral de la conversación en WhatsApp. Cabe indicar que este chat de la presunta pareja de novios fue compartido de la página "Historias de Textos", en YouTube, cuenta donde recrean situaciones de la vida real.

En esta nota te compartimos nuestra notagalería con la conversación de WhatsApp que se viralizó en las redes sociales. Recuerda que para ver las fotos lo único que tienes que hacer es deslizar las capturas hacia la izquierda.

Mira aquí la conversación viral de WhatsApp:

Si eres de las personas que disfruta con las historias contadas a través de los chats de WhatsApp te compartimos este video en el que podrás revisar algunas de las más jocosas conversaciones que se han librado en dicha aplicación de mensajería instantánea.

En esta emotiva historia de WhatsApp, una joven termina con su enamorado por una dura razón que ha dejado en shock a miles de usuarios,

Aquí te dejamos una escalofriante historia a través de WhatsApp relatada por el famoso youtuber Germán.