Facebook viral: gato se vuelve 'caballito' de ratón que lo domó por completo [VIDEO]

Tienes que verlo. Un astuto ratón se hizo 'famoso' en Facebook, luego de que convirtiera a un gato en su 'caballito' personal, esto con el objetivo de pasear a su antojo en su espalda, lo que hizo reír a miles de personas en las redes sociales, sobre todo en México, España y Estados Unidos.

El material audiovisual publicado en Facebook, que fue grabado en Argentina, comienza mostrándonos a un gato de color blanco y negro, el cual fue traído exclusivamente para exterminar a un ratón que estaba causando destrozos en una casa; sin embargo, todos quedaron impactados con la pasividad del felino.

Como podrás apreciar en las imágenes, que tienen más de 34 millones de reproducciones en Facebook, los dueños del gato le tenían mucho miedo al pequeño ratón, ya que están en un lugar alto, temiendo que el roedor suba por su pantalón y los pueda morder o arañar.

Sabiendo que el principal rival de los roedores es el gato, los dueños de esta casa trajeron rápidamente a un pequeño felino para que se encargue de este ratón; sin embargo, quedaron en shock con su reacción y no dudaron en grabar el incidente para publicarlo en Facebook.

Al parecer, el gato no odiaba a los ratones, ya que no hizo ningún movimiento cuando el roedor pasó frente a él, incluso protegió al pequeño animal, quien se puso a su lado para estar más seguro, esto hizo reír a los dueños del felino que no podían creer lo que estaba pasando.

Aunque no lo creas, el ratón se volvió el mejor amigo del gato, quien no tuvo problemas en pasear en su espalda a su pequeño compañero, quien subió y se agarró fuertemente, ante el asombro de todos los presentes que publicaron las imágenes en Facebook, donde se hizo tendencia.

El video se hizo tendencia en Facebook y provocó todo tipo de comentarios, la mayoría asegura que no todos los gatos tienen ese instinto de cazar ratones, ya que algunos simplemente los ven como otra criatura como ellos. ¿Tú qué piensas? Mira el video y danos una opinión.

Mira aquí el video publicado en Facebook.