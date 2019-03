Facebook: periodista deja al descubierto su desagradable secreto durante transmisión en vivo [VIDEO]

Insólito. En Facebook se compartió el vergonzoso momento que pasó un corresponsal en Siria mientras se preparaba para un enlace en vivo con una cadena de televisión de Estados Unidos. Las imágenes compartidas se hicieron rápidamente virales.

Un video de un corresponsal de guerra se hizo viral en las redes sociales, pero no por sus coberturas periodísticas, sino por el bochornoso incidente del que fue protagonista y todo fue captado en vivo.

Matt Bradley de la cadena estadounidense MSNBC realizó un peculiar 'régimen de belleza' para salir de forma adecuada en vivo, sin embargo, nunca pensó que las cámaras lo captarían justo en en el momento que escupió en sus manos para peinarse con el cabello para atrás.

Transmitiendo desde varios kilómetros de la central de la cadena de noticias ubicada en Nueva York, Bradley, no sabía que las cámaras lo captarían mientras se peinaba hacia atrás.

El momento compartido en Facebook muestra al presentador, Ali Velshi, informando lo que acontece en Siria. 'Matt Bradley se encuentra en el este de Siria, donde estaban los últimos remanentes donde se encontraba el llamado califato, ¿cuál es la situación?", preguntó.

Las cámara inmediatamente enfocan a un distraído Bradley, quien no oye ninguna señal y es captado en una sesión de belleza de último minuto, escupiendo en sus manos y usando su saliva como un gel para peinare. Pese a ello, el periodista es aclamado por todos los hechos que informa sobre zonas muy peligrosas del mundo.

El vergonzoso suceso viralizado en Facebook, ocurre luego que las fuerzas respaldadas por Estados Unidos celebraban una 'victoria' tras incursionar a un campamento clave de ISIS, lo que fue de gran ayuda para debilitar al grupo terrorista.

THIS JUST HAPPENED LIVE ON MSNBC 😷pic.twitter.com/5oiE1roNwS