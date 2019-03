Facebook: estudiante improvisa emotivas rimas y conmueve al mundo del freestyle [VIDEO]

El mundo del freestyle se ha conmovido con el talento de un estudiante que se hizo viral en Facebook por las emotivas rimas que improvisó dentro de su salón de clases y frente a todos sus compañeros. El sentimiento que el escolar le puso su performance ha emocionado a miles de internautas, quienes piden que el muchacho haga su aparición en el 'Pangea 2vs2' que se realiza en México.

La página de Facebook 'Freestyle Latinoamérica' compartió el video de este talentoso estudiante y las imágenes se ha vuelto viral. Pero, ¿quién es este jovencito que ha tocado el corazón de miles de usuarios con su emotiva improvisación?

El protagonista de este video viral se hace llamar en Facebook como 'Juan Cheo Gallegos' y se dedica al arte musical del freestyle, además es solista y sube sus propios temas a su canal de YouTube. El muchacho se atrevió a mostrar su talento frente a sus compañeros de clases, mientras una de sus amigas registraba todo.

Miles de usuarios de México han escuchado la improvisación de este joven. 'El anciano y el niño' es el nombre de la canción que se entona en el registro de Facebook. 'Cheo Gallegos' es original de Medellín, Colombia, y el tema que canta en el video viral lo hizo ganador de la 'Iniciativa Medallo Files 2da edición' realizada entre el 2018 al 2019.

"Algo siento en mi cabeza, me duele hace varios días, mis palabras se me enredan, no hablo bien todavía, mis ojos mucho me pesan, se acaba la salud mía, y nunca pensé que caminar luego me constaría", "me decía un viejo mientras sus ojos lloraban"; se escuchan en el freestyle de este estudiante de secundaria.

Hasta el momento, el registro ha superado el millón de reproducciones en Facebook, más de 55 mil compartidos y ha recibido cientos de comentarios que halagan al estudiante. Seguidores del estudiante lo desean ver en las tarimas de grandes evento de freestyle como el 'Pangea 2vs2' que se lleva a cabo en México.

Aquí puedes ver el talento de este joven que conmueve en Facebook:

Aquí puedes ver otro video de este talentoso joven que promete pronto participar de eventos de freestyle organizados por Red Bull: