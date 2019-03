YouTube viral: ‘Tapir 590’ denuncia que fue estafado y pide apoyo de sus fans [VIDEO]

Recibió el apoyo de sus fans. En un reciente video de YouTube, el polémico personaje peruano conocido en redes sociales como 'Tapir 590' lanzó un llamado a todos sus fans y pidió el apoyo de todo su público para poder denunciar a un grupo de estafadores que usan su nombre para ganar likes.

El joven influencer 'Tapir 590' denunció en YouTube que ha sido víctima de un estafador quien se apoderó de su cuenta de Facebook y es por ello que ha tomado una drástica decisión para la cual deberá contar con el apoyo de sus fans. Aquí todo lo que dijo y pidió este popular personaje de redes sociales.

A través de su canal oficial de YouTube el famoso 'Tapir 590' se pronunció a sus más de 15 mil seguidores y denunció que sus redes sociales han sido tomadas por un inescrupuloso sujeto quien se aprovechó de su “bondad” y lo expulsó de su fanpage en el que tiene más de 40 mil seguidores.

El joven 'Tapir 590' mencionó que la persona que está detrás de esta página no es él y que está estafando a varias personas. Además mencionó en YouTube que su verdadera página cuenta con más de 100 mil likes, por lo que pidió el apoyo de su seguidores.

Sin embargo, esto no es todo ya que el joven youtuber quien se le ha visto en varios portales de YouTube actuando y demostrando su talento artístico, denunció que en dicho portal de videos existen algunos canales que hacen uso de su nombre para generar likes y vistas, las cuales no le pertenecen y no recibe ningún beneficio por ellos.

Por último, el youtuber peruano mencionó que en Instagram también tiene otro ‘usurpador’ que está fastidiando a algunos usuarios y es por ello que hace esta denuncia puesto que estos usuarios están engañando a la gente.

“Ya saben ‘mascotas’, apóyenme a denunciar a estas personas que les gusta lo fácil”, sostuvo el joven peruano en YouTube quien también mencionó que ha recibido todo tipo de insultos en Facebook, pero que los toma con calma puesto que ello le sirve para seguir avanzando.

Aquí el video con el inesperado comunicado que lanzó el polémico personaje 'Tapir 590' en su cuenta de YouTube.