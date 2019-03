Facebook vuelve a la normalidad tras caída mundial del servicio

Regresa a la normalidad. Luego de que miles de usuarios de todas partes del mundo reportaran este miércoles la caída de Facebook, la popular red social se va restableciendo con el paso de las horas.

Los reportes de la falla fueron extendiéndose desde las 11:30 a.m. y ante este fortuito hecho, Facebook se encargó de desmentir muchas versiones. Entre ellas, que no existía ningún tipo de ataque distribuido de denegación de servicio (DDoS), sin embargo, hasta el momento no confirman lo que habría ocurrido.

Fueron más de 1.52 millones de usuarios diarios los que comenzaron a quejarse que sus perfiles, así como sus publicaciones no cargaban correctamente. Se conoció que, en algunas regiones, las publicaciones estaban caídas por completo, mientras que otros usuarios informaron que les es posible entrar pero que no pueden publicar nada.

We're focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS attack.